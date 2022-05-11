Kardeşine yetişmek için koştu, aracın altında kaldı!
Kardeşine yetişmek için koşarak ana caddeye çıkan ve hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen 7 yaşındaki çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
TÜRKİYE 11.05.2022, 20:24
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde 7 yaşındaki Eren Durgun, kardeşiyle birlikte fırından ekmek almak içinden evden ayrıldı.
Ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için koşmaya başlayan Durgun, aniden caddeye çıktı.
Metrelerce sürüklendi
O sırada seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Durgun’a çarparak altına aldı.
Talihsiz çocuk aracın altından metrelerce sürüklenirken, çevrede kazayı gören vatandaşlar ile sürücü büyük korku yaşadı.
Hafif sıyrıklarla atlattı
Hafif yaralanan 7 yaşındaki çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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