Kardeşini kurtarmak isterken canından oldu
Ahırdaki hayvanlara su vermek isterken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybederken, genç kızın feryadını duyup yardımına koşan abisi de elektrik akımına kapılıp tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 30.05.2021, 20:26
Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yağınözü Mahallesi'nde 6 gün önce 25 yaşındaki Keziban Kılıç ahırda bulunan hayvanlara su vermek isterken sulama dinamosunun elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapıldı.
KARDEŞİNE YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILDI
Kardeşinin feryadını duyarak ahıra koşan Mesut Kılıç (27) de kardeşine yardım ederken elektrik akımına kapıldı. Keziban Kılıç ile Mesut Kılıç Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Keziban Kılıç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2 çocuk babası Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Mesut Kılıç yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
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