Kardeşinin öldürdüğü öğretmenin okulunda yas var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Enver- Mebrure Okan Ortaokulu'nda, Türkçe derslerine giren 36 yaşındaki Ayşegül Taşkın, Erzincan'da tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü.

ÖĞRENCİLER ACI HABERLE YIKILDI

Olayın olduğu gün Ayşegül öğretmenin öğrencilerine okul 1 günlüğüne tatil edilirken, ertesi gün öğrencilerine acı haber verildi.

Rehber öğretmenleri eşliğindeki öğretmenler tüm sınıflara dolaşarak, çok sevdikleri Ayşegül öğretmenin ölüm haberi duyuruldu.

YOKLAMA DEFTERİYLE AVUNDULAR

Haberi alan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı. Sık sık okulda bulunan gurur tablosundaki Ayşegül öğretmenin resimlerine bakan öğrenciler, boş kalan öğretmenler masasındaki ders ve yoklama defteri ile avundu.

ÖĞRETMENLERİNE VERDİKLERİ NOTLARI MASALARINA KOYDULAR

Öğrencilerin çok sevdiği öğretmenlerine hitaben yazdığı mektup ve resimler, oturdukları sıraların üzerinde daha önceden Ayşegül öğretmene verdikleri çeşitli çiçek ve hediyeler ise boşalan öğretmenler masasının üzerinde gün boyu kaldı.