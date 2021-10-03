Kardeşiyle arkadaş olan evsizi öldürdü

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü kâğıt toplayan çocuklar boş arazide kanepe üzerinde hareketsiz yatan bir kişi buldu.

Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kanepe üzerinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ÖLEN KİŞİ EVSİZ ÇIKTI

Kimlik tespit çalışmasının ardından ölen kişinin ilçedeki polis ekiplerinin de tanıdığı evsiz olarak sokaklarda yaşayan Yalçın A. olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını genişletti.

"NEDEN ARKADAŞLIK YAPIYORSUN"

Ekipler Yalçın A.'nın bir mekânda Muhammed E. M. ve kardeşi Ali İ. M.ile alkol aldığını ve onlarla ağaçlık boş araziye geldiğini belirledi. Ağaçlık alanda bir süre oturduktan sonra Muhammed E. M., kardeşi Ali İ. M.'ye 'Yalçın A. ile neden arkadaşlık yapıyorsun?' diye kızıp kardeşi ile tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından iki kardeş ağaçlık alandan ayrıldı.

SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Tartışmadan bir gün sonra sabah saat 08.00 sıralarında Yalçın A.'nın bulunduğu ağaçlık araziye gelen Muhammed E. M., Yalçın A.'yı sopa ile döverek öldürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iki kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.