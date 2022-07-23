Karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilindeki karganın, turistlerin çantasından para çalma anı cep telefonu ile kaydedildi.
TÜRKİYE 23.07.2022, 17:48
Antalya'da turizmiyle ünlü Belek ilçesinde izleyenleri gülümseten anlar yaşandı.
Turistlerin bulunduğu masaya gelen karga, bir kadının çantasındaki 100 euroyu gagasıyla aldı.
Parayı almayı başardı
Daha sonra kaçmak üzereyken, para sahibi son anda karganın ağzından parayı almayı başardı.
Cep telefonuyla kaydedildi
O anları cep telefonu ile kaydeden otel müşterileri, ilk anda karganın yaptığı davranış karşısında şaşkınlık yaşasalar da olayı gülümseyerek karşıladılar.
Haberine göre, sosyal medyadan çokça paylaşılan video izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
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