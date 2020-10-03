Kargo şirketinde 95 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde yağ tenekelerine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi.

TÜRKİYE 03.10.2020, 10:32
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Kargo şirketinde 95 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda, kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yapan ekipler, 4 yağ tenekesine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin buldu.

Gözaltına alınan E.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

#Van #uyuşturucu #kargo
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