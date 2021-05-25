Karımla ilişkisi var dedi, boş arazide öldürdü.
25 yaşındaki şahıs karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyle karşılaşınca kan aktı. Yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla vurulan kişi yaşamını kaybederken, katil koca ise yaralandı.
Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde edinilen bilgilere göre İsmet D. karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı K. ile beldedeki boş arazide karşılaştı.
KARISIYLA İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ ADAMI ÖLDÜRDÜ
Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D., aracından aldığı av tüfeği ile Çağrı K.'ye ateş etmek istediği sırada ikili arasında arbede yaşandı. Bu sırada av tüfeğinin ateş alması ile Çağrı K., göğsünden, İsmet D., ise bacağından vuruldu. Olayı haber alan Çağrı K.'nin yakınları bölgeye gelerek şahsı kendi araçları ile Çobanlar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Çağrı K., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
BACAĞINDAN YARALANDI
Olayda bacağından vurulan İsmet D., ise çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı. Ekiplerin özellikle şahısların araçlarını didik didik aramaları dikkatlerden kaçmadı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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