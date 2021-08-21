Karısı tarafından sırtından bıçaklanan adam, yaralı halde metrelerce yürüyüp yardım istedi

Samsun'da karısı tarafından sırtından bıçaklandığını iddia eden adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE 21.08.2021, 17:09
Karısı tarafından sırtından bıçaklanan adam, yaralı halde metrelerce yürüyüp yardım istedi

Bugün saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hakkıbey Sokak üzerindeki ikamette Şinası K. isimli vatandaş, eşi tarafından bıçaklandığını iddia ederek, evinden Mevlevihane Sokak ile Orhaniye Sokak kesişimine kadar yürüdü. Burada ambulansı ve polis ekiplerini arayan Şinasi K., eşinin kendisini sırtından bıçakladığını iddia etti.

"EŞİM EVDE, KENDİSİ HALA ALKOLLÜ"

Sırtından tek bıçak darbesi alan Şinasi K., olay yerine gelen polis ekiplerine, "Eşim şu anda evde. Kendisi hala alkollü. Kapıyı filan da açmıyor. Her şeyim evde kaldı" dedi. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan Şinasi K., daha sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karısı tarafından sırtından bıçaklanan adam, metrelerce yaralı halde yürüyüp yardım istedi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Şinasi K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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