Karısını 17 defa bıçaklamıştı, katile indirim geldi

4 sene önce eşi Alime Demirdağ'ı bıçaklayarak öldüren sanık Kenan Demirdağ'ın cezası 24 yıldan 20 yıla indi.

TÜRKİYE 23.04.2021, 10:59 23.04.2021, 11:05
Karısını 17 defa bıçaklamıştı, katile indirim geldi

İstanbul Bahçelievler’de 2017 yılında Kenan Demirdağ, aile içi meselelerden dolayı çıkan tartışmada eşi Alime Demirdağ’ı 17 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Savcılık sanık hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunmuştu, duruşma 2019 yılında karara bağlanmıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Mahkeme heyeti, maktulün “Sen nasıl erkeksin, senden tiksiniyorum” beyanları nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak, 24 yıl hapse çarptırmıştı. Tarafların itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, maktulden kaynaklanan haksız eylemler nedeniyle sanık hakkında makul oranda indirim yapılması gerekirken, asgari oranda indirim yapılarak fazla cezaya hükmolunduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan duruşmaya, maktul Alime Demirdağ’ın kız kardeşi Ayşe Leylek, sanık Kenan Demirdağ ile taraf avukatları katıldı.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMAMASI GEREKİYOR"

Müşteki avukatı, haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini belirtirken, maktulün kız kardeşi Ayşe Leylek, “Ablam öldüğü için bugün olanları burada anlatamıyor. Karşı tarafta istediği gibi konuşuyor. Ablamın bir kızı var ve ona ben bakıyorum. Onun psikolojisi için en üst sınırdan ceza almasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Karar öncesi son sözü sorulan Sanık Kenan Demirdağ ise “Takdir mahkemenindir” dedi.

Bahçelievler de eşini öldüren katil zanlısına haksız tahrik indirimi #1

CEZASI 20 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Demirdağ’ı ‘eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın tüm aşamalarda karşılıklı kavga oluştuğunu beyan ettiği, bu beyanları teyit eder mahiyette adli raporda darp izlerinin bulunduğunu, tartışma sırasında haksız tahrik mahiyetinde olabilecek kelimelerin kullanılmış olması nedeniyle ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak 20 yıl hapse çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"BİR KADIN ÖLDÜ VE ONUN KIZI ORTADA KALDI"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan maktulün kardeşi Ayşe Leylek, “Sanığa çok ceza verildi diye Yargıtay cezayı bozmuştu. Bugün onun duruşması vardı. Benim ablam öldü. Yargıtay cezayı bozduğu için indirim talep edildi ve kabul edildi. Bir kadın öldü ve onun kızı maalesef ki ortada kaldı. Bunu hiç umursamadan, hiç sesinizi duymadan, ellerini vicdanlarına koymadan ceza indirimi sağlandı. Benim artık söyleyecek hiçbir kelimem yok. Annemin içi yanıyor. Kızı çok kötü durumda. Şu anda 12 yaşında olay olduğunda 9 yaşındaydı. Bu sadece benim olayım değil. Milyonlarca kadın var, ölen milyonlarca çocuk var. Geride kalan hiç kimsenin umurunda değil. Ben artık bu soruların cevabını almak istiyorum. Tekrar karara itiraz edeceğiz. Ben bu savaşı kendi adıma ve bütün kadınlar adına, geride kalan çocuklar adına sürdüreceğim” dedi.

Bahçelievler de eşini öldüren katil zanlısına haksız tahrik indirimi #2

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