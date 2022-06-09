Karısını çekiçle öldüren şahsın cezası belli oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Ayçelebi, eve alkollü bir şekilde geldi.

Bu durumu sinirlenen şahsın eşi Şahizer Ayçelebi, kapının önündeki aracın lastiklerinin havasını indirdi.

Sabah saatlerinde aracını gören Ahmet Ayçelebi, öfkelenerek eşinin yanına gitti.

Uykudaki karısını çekiçle katletti

Daha sonra eline bir çekiç alıp eşinin uyuduğu odaya giren koca, karısının boğazını sıkıp başına defalarca çekiçle vurdu. Olayın ardından tekrar dışarı çıkarak sigara içen Ahmet Ayçelebi oğlunu arayarak "Oğlum annenin canına kıydım. Hemen buraya gel." dedi.

Tutuklandı

Eve gelen oğlu annesinin cesediyle karşılaşınca hemen polisi aradı. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Allah kolumu kırsaydı öldürmeseydim"

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada olayı anlatan Ahmet Aycelebi, "Her akşam alkol alan insanım. Olay günü eve alkollü geldim. Kendi arabamla eve geldim. Eve girer girmez eşim laf söyledi. Biraz tartıştık sonra uzandım. Eşim salona geldi, yumrukla bana saldırdı. Ben kendisine herhangi bir müdahale yapmadım. Sonra süngü ile saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Sonra uyuyakalmışım. Kendisi de odasına geçti. Televizyon seyrediyordu, ben uyandıktan sonra evden kaçmak istedim. Arabaya gittiğimde arabanın lastiklerinin havasının inmiş olduğunu fark ettim. Bagajda lastik pompası vardı. Onunla lastikleri şişirip gitmeyi düşündüm. Ama pompayı saklamış. O an sinirle bulunduğu odaya girdim. Kanapede televizyon seyrediyordu. Elimde odaya girerken çekiç vardı. Lastiği neden indirdin diye sordum. Bunun üzerine bana küfür etti. Sinirlendim, hemen süngüyü almaya çalıştı. Bende sinirlenerek boğazından tuttum bir kere kafasına vurdum. Tekrar dışarıya çıktım. Sigara içtim, oğlumu aradım. Ben bir kere vurdum diye hatırlıyorum. Eşim daha öncede beni dövmüştür. Hiç şikayetçi olmadım. Alkol aldığım için sürekli darp ediyordu. Eşim ben alkol almayayım diye yemeklerime hap koymuş. Ben hiç akıl hastalığı tedavisi görmedim. Bundan 10 sene önce ben restoranda alkol alırken eşim tüfekle restoranı bastı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm Allah kolumu kırsaydı öldürmeseydim. Herşeyi ondan öğrendim." diye konuştu.

Darp izine rastlanmadı

Mahkemede sanık eşinin kendisini darbettiğini öne sürünce olay sonrası alınan doktor raporu hatırlatılarak herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet verildi: Beni idama gönderin

Makheme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ahmet Ayçelebi, kararın ardından "Beni idam edin. Ben her şeye razıyım. Ben eşimi kaybettim. Çok pişmanım, beni idama gönderin." dedi.

"Doğru karar verdiniz"

Ayrıca ehliyetine 15 yıl önce ekipler tarafından el konulan sanık için ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan da ceza uygulanacak. Sanık kararın açıklanmasının ardından savcı sandığı hakime yönelerek "Savcım sizi tebrik ediyorum. Doğru bir karar verdiniz." dedi.