Karısını sopayla dövdü
Tekirdağ'da eşini sopayla döven adam, kapıdan adım atar atmaz polise yakalandı.
TÜRKİYE 27.05.2022, 21:15
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Han Arka Sokak’taki bir ikamette meydana gelen olayda A.T. isimli kişi, kötü alışkanlıklarına sinirlenen eşi G.T. ile tartışma yaşadı.
Karısını sopayla dövdü
Münakaşa kavgaya dönüşünce öfkesinden deliye dönen adam, karısına sopayla saldırdı. Başına sopa vurulan kadın yaralanırken, polisten yardım istendi.
Kapıdan dışarıya çıkarken yakalandı
Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, saldırgan kocayı kapıdan dışarıya adım atar atmaz yakaladı.
Yaralı kadın Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, dayakçı koca ise polis tarafından karakola götürüldü.
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