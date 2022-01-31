Karlı yolda kontrolden çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Rize'den Konya istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Tokat'ta kaza yaptı, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı

Rize'den Konya istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Tokat'ta kaza yaptı, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkisinde meydana geldi. Rize'den Konya istikametine gittiği öğrenilen 38 AB 723 plakalı yolcu otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.