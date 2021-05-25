Karnına ateş etti, yaşam mücadelesi veriyor!
Esenyurt'ta ikamet eden 26 yaşındaki kadının, intihara kalkıştığı öğrenildi. Karın bölgesine ateş eden kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yaşam mücadelesinin sürdüğü belirtildi.
TÜRKİYE 25.05.2021, 10:25
Dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1431. Sokak'ta iddiaya göre 5 katlı binanın giriş katında oturan Nimet Yoldaş Y. (26) isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle elindeki silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.
DURUMU AĞIR
Durumu gören evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattı.
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