Kars beşik gibi! Peş peşe depremler

Kars'ta 3,3, 3,4 ve 3,2 büyüklüğünde ve en son 4,1 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 21.06.2020, 20:21 21.06.2020, 23:51
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Kars beşik gibi! Peş peşe depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 18:11'de 3,3, 19:14'te 3,4, 21:55'te 3,2 ve 22:17'de 4,1 büyüklüğünde merkez üssü Kars olan 4 deprem meydana geldi.

Yerin 6,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

AFAD İL MÜDÜRÜ AYĞAN: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR İHBARI GELMEDİ

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin bazı yerlerde hissedildiğini ifade ederek, "Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmedi, vatandaşlar depremi hissetti, jandarmaya da herhangi ihbar gelmedi." dedi.

Bu arada Kağızman'da artçı sarsıntılar devam ediyor.

#Deprem #Kars
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