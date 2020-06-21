Kars bir saatte 2 depremle sarsıldı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 18:11'de 3,3 ve 19:14'te 3,4 büyüklüğünde merkez üssü Kars olan 2 deprem meydana geldi.

Yerin 5,0 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.