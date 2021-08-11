Kars'ta çıkan hortum korkuttu
Kars'ın Halefoğlu köyünde çıkan hortum, birçok ev ve ahırda hasara neden oldu.
TÜRKİYE 11.08.2021, 15:05
Kars kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl merkezine bağlı Halefoğlu köyünde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu.
Çok sayıda evde hasar gördüğü köyde vatandaşlar, hortum anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Evi hasar gören Fevzi Nebioğlu, köyün dışında hortum oluştuğunu belirterek, "Hortum daha sonra köye doğru geldi.
Evimiz, ahırımız hasar gördü." diye konuştu.
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