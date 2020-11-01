Kars'ta kalan göçmen kuşlar doğayı renklendiriyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları ile sulak alanlar, soğuk havaya rağmen zengin florasıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunuyor.
TÜRKİYE 01.11.2020, 21:25
İlçede 2 bin 150 ile 2 bin 700 rakımda bulunan ve boz ayı, kurt, tilki, domuz, tavşan, sincap gibi birçok yaban hayvanının barındığı Sarıçam Ormanları, sulak alanlarda da göçmen yeşil başlı ördek, karabatak, angıt gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı kuşlar göç yolunu tutarken bölgede kalan diğer kuşlar yiyecek ararken görüntülendi.
Sulak alanlarda beslenen kuşlar doğayı renklendirirken, böcekçi kuş olarak bilinen sığırcıklar ise elektrik direklerinde güzel görüntüler oluşturdu.
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