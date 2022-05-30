Karşılıksız çekle 730 bin liralık maske vurgunu

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde Ali Ağçiçek, Ali Üşümüş'e ait tekstil atölyesine gelerek 730 bin liralık N95 maske siparişi verdi.

Ödemeyi 3 çekle yapacağını söyleyen Ağçiçek, maskeleri aldıktan sonra bozdurabileceklerini belirterek atölyeden çıktı.

Referanslarına güvendi

Siparişi veren kişiyi araştıran tekstil atölyesi sahibi, referanslarının iyi olduğunu öğrenince maskeleri hazırladı. Üşümüş, 730 bin lira değerindeki maskeleri Ağçiçek'in Şişli'de verdiği adrese gönderdi.

Çekler karşılıksız çıktı

Siparişlerin tamamlanmasının ardından Üşümüş, çekleri bozdurmak için bankaya gitti. Ağçiçek'ten aldığı 3 çekin de karşılıksız çıkması üzerine tekstil atölyesi sahibi dolandırıldığını anladı.

Üşümüş, siparişi veren kişiye ulaşamayınca, Ağçiçek'in verdiği adrese gitti. Burada deponun başka bir kişiye devredildiğini ve Ağçiçek'in kayıplara karıştığını öğrenen iş yeri sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Daha sonra da savcılığa giden Üşümüş, dolandırıldığını iddia ederek Ağçiçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Bize çok büyük zarar verdiler"

Ali Üşümüş, "Bayram öncesi, maske siparişi veren bir şirket elemanı tarafından dolandırıldık. Bize, çekler verdiler. Çeklerin üzerinde yazan adrese gittik. Çeklerinin faktoring firmalarından geçtiğini, bankalarda da referanslarının iyi olduğunu gördük. Biz de bunun üzerine ürünleri yükledik. Bayram öncesi firmayı başkasına devredip, ortalıktan kayboldular. Şu anda yoklar. Bize çok büyük zarar verdiler. 730 bin liralık bir zarara uğradık. Biz de mağdur olduk." dedi.