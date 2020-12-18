Kartlarda biriken puanlar ne olacak?

Salgın döneminde kartlı harcamalara vatandaşların eğilimleri arttı. Böylece kartlarda biriken puanlar da katlandı.

Gelecek yıla devredilecek

Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Puanların devrinin güzel bir haber olduğunu belirten Ağaoğlu, "Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu" dedi.

Tüketicilerin hakları neler?

Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor.

Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

Aydın Ağaoğlu, insanların yıl boyunca bonusları harcamanın aklına gelmediğini belirterek, "Tüketicinin elde ettiği puanlar onların kazanmış olduğu haklarıdır. 'İki ay sonra sileceğim, yıl sonunda sileceğim' gibi mesajlar geliyor ama bunları hukuki bir dayanağı yok" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar tüketicilerin silinen puanlara itiraz edebileceğini belirtiyor. Puanlar geri verilmezse Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.

İşte bazı kamu ve özel sektör bankalarının açıklamaları:

Vakıfbank: Müşterilerimizin bankamızdan kazanmış olduğu para puan hakları sonsuza dek geçerlidir. Puan veya kazanılmış hiç bir hakkı silmiyoruz. Her yıl biriken puanlar sonraki yıla devreder.

Ziraat Bankası: Müşterilerimizin yaptığı harcamalar nedeniyle kazandığı bankart liralar yıl sonunda silinmiyor. Yeni yıla devredilen para puanlar istenildiği zaman kullanılabilir.

Halk Bankası: Kazanılan para puanları silmiyor veya geri almıyoruz. Birikimler yeni yıla devrediliyor ve salgın sebebiyle de biriktirilen paraf paralar e-ticaret harcamalarında kullanılabilir.

Türk Ekonomi Bankası (TEB): TEB kartlarında yıl boyunca biriken puanların sonraki yılda kullanmaları için devrediliyor. Kampanya dahilinde kazanılan hakların ne zaman bittiğini ise müşterilere bildiriyoruz.

İng Bank: Biriken puanlar yeni yıla devrediyor. Kampanya dahlinde ise puanların silinmediğini söyledi. Biriken puanların kampanya tarihlerinde sınırlı ise bunu müşterilerimize bildiriyoruz.