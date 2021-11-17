Kasımpaşa'daki silahlı çatışma
Sokak ortasında etraftakileri umursamadan çatışmaya giren husumetli şahısların o görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.
TÜRKİYE 17.11.2021, 12:04 17.11.2021, 12:05
İstanbul'un Kasımpaşa ilçesinde, dün öğle saatlerinde bir şahıs ile 4'lü arkadaş grubu arasında çatışma yaşandı.
Ortalığın bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun, bir iş yerinin camına ve park halindeki araca isabet etti.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, çatışma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
SİPER ALIP SALDIRDILAR
Çatışma esnasında saldırganların siper alarak kurşun yağdırdığı ve seyyar bir satıcının sürünerek tezgahının altına girip canını son anda kurtardığı görüldü. Görüntülerde, saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganların bir süre sonra geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtıkları da yer aldı.
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