Kastamonu'da ev yangını: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında, 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 11.04.2022, 20:12
Dördül köyünde Osman Can'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, evde tek başına bulunan 13 yaşındaki bedensel ve zihinsel engeli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın sırasında çocuğun ailesinin, bahçelerinde çalıştığı öğrenildi.
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