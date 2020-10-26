Kastamonu'da orman yangını!

Kastamonu’da çıkan orman yangını 4 gündür devam ediyor.

TÜRKİYE 26.10.2020, 15:33
Kastamonu'da orman yangını!

Kastamonu’nun Çatlazeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler sürüyor.

4 gün önce başlayan orman yangını alanın taşlık ve engebeli olmasından dolayı müdahaleleri zorlaştırıyor.

Yapılan son açıklamaya göre yangının büyük bir çoğunluğu kontrol altına alınırken bir yandan da devam eden yerlerde söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

#Kastamonu #orman yangını
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