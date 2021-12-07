Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı
İnebolu’da Merve ve Taner Aran çiftine, takı merasiminde yaklaşık 75 metre uzunluğunda para takıldı. Ayrıca damada mutfak önlüğü giydirildi, boynuna ipe bağlanmış ayva takıldı.
TÜRKİYE 07.12.2021, 14:17
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Merve ve Taner Aran çiftinin düğün töreninde, ilginç anlar yaşandı.
Çiftin arkadaşları, paraları toplu iğneler ile birleştirdi.
75 metre uzunluğundaki para çifte takılmak istenince, zor anlar yaşandı.
ÇİFT, PARALARIN ARASINDA KAYBOLDU
Paralar, çiftin etrafında döndürülünce Merve ve Taner çifti paraların arasında kaldı. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrasında damat ve gelin, paraların arasında adeta kayboldu.
BOYNUNA AYVA ASILDI
Takı merasiminin ardından damadın boynuna ipe bağlanmış ve 5’i bir yerdeyi andıran ayvalar iple asıldı.
MUTFAK ÖNLÜĞÜ GİYDİRİLDİ
Damada ayrıca, “Aşkım bulaşıklar bitti, çamaşırları asayım mı?” yazılı mutfak önlüğü ile eldiven giydirildi.
O anlar, diğer davetliler tarafından ilgi ile izlendi.
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