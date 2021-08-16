Kastamonu’da evlilik yıl dönümlerinde, selde kaybolan eşini aradı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

İlçede Ezine Çayı’nın da taşması ile sokakları kaplayan sel suları, önüne çıkan her şeyi sürükledi.

Aysel Erol (34), 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketine, ilk eşinden olan çocukları Efe (9) ve Edanur (16) ile Sınarcık Mahallesi’nde ailece işlettikleri lokantada yakalandı.

Anne ve çocukları sel sularına kapılarak kayboldu. Efe ve Edanur’un cansız bedenlerine, felaketin 6’ncı gününde ulaşıldı.

Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürüyor.

ÇALIŞMALARA DESTEK OLDU

Aysel Erol’un eşi Mehmet Erol, felaket öncesi depoya gittiği için sel sularında sürüklenmekten kurtuldu.

Mehmet Erol, evlilik yıl dönümlerinde eşini arama çalışmalarına destek oldu.

“BUGÜN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜZ VE BEN EŞİMİN CENAZESİNİ BİLE BULAMIYORUM.”

Mehmet Erol, Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini, ikinci evliliklerini yaptıklarını belirterek gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

“Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıl dönümüz. İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik, hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşim kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk çok çok. Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum.”