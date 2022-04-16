Katı atık fabrikasında yangın
Kahramanmaraş’ta katı atık fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
TÜRKİYE 16.04.2022, 09:37
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolunun 45. kilometresinde yer alan katı atık fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
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