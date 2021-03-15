Katil şoförün ifadesi pes dedirtti: Yayalar bana çarpmış olabilir!

Kaza, Buharaevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen Ayşe T., oğlu Engin T. ve kardeşi Mustafa A.'ya yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne Ayşe T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Engin T. ile Mustafa A. ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKİPLER KAMERALARI İNCELEDİ

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polisler çalışma başlattı. Emniyet güçleri başta kazanın meydana geldiği cadde ve bölgedeki çok sayıda ev ve işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda ekipler, araç plakasını aracın marka modelinden yola çıkarak çok sayıda plakaları taramak suretiyle belirledi.

GÖZALTINA ALINARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polisler yaptıkları aramalar neticesinde sürücü Halil K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen sürücü Halil K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücünün adliyeye geldiğinde koltuk değneği kullanması dikkat çekti.

YAYALARIN KENDİSİNE ÇARPMIŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Halil K.'nın emniyetteki ifadesinde yayaların kendisine çarpmış olabileceğini ifade ettiği, eve geldiğinde aracında hasar olduğunu gördükten sonra tekrar olay yerine gittiğini söylediği öğrenildi.