Katilden hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum

Ağtaş, duruşmada "Pişmanım; ama tahliyemi istemiyorum. İstemeyerek de olsa ortada cinayet var. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.

Gökhan Ağtaş, 4 Ocak'ta, dini nikahla birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

95 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gökhan Ağtaş'ın Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

ÖLDÜRMEK NİYETİYLE GİTMEMİŞ

Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ağtaş'a savunmasına eklemek istediği bir şey olup, olmadığını sordu. Ağtaş da pişman olduğunu, Sevgi Tekin'in evine öldürme niyetiyle gitmediğini söyledi.

"PİŞMANIM; AMA TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM"

Ağtaş, "Pişmanım; ama tahliyemi istemiyorum. Takdir, yüce mahkemenindir. İstemeyerek de olsa ortada bir cinayet suçu var. Gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.