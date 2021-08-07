''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Antalya'da motosikletiyle turlayan 24 yaşındaki Hasan Dure, hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Motosikletin üzerinden savrulan genç, ağır yaralandığı kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin ölümünün ardından, motosiklet üzerindeki fotoğrafını ''Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık'' notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Yeni motosikletini 1 hafta önce alan Dure'nin, 31 Temmuz'da Manavgat'taki yangına yardıma gittiği de öğrenildi.
Antalya'da batı çevre yolunda saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, motosikletli arkadaş grubu ile birlikte 07 ARR 844 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Hasan Dure, kontrolü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Kazayı gören Dure'nin arkadaşları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Dure, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
''KATİLİM'' DEYİP MOTOSİKLETİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ
Motosiklet tutkunu olan ve yeni motosikletini 1 hafta önce aldığı öğrenilen Hasan Dure'nin, akrobatik hareketler yaptığı videosunu sosyal medyadan 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' notuyla paylaştığı görüldü.
Hasan Dure, 31 Temmuz'da Manavgat'taki yangın bölgesine de yardıma gitmişti.
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