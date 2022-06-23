Katledilen Sıla’nın ailesi 'istismar’dan en ağır cezayı istedi

Ankara'da özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek (21), 16 Şubat'ta geldiği Giresun’un Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk (16) ile tartıştı.

İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı çıkan tartışma sırasında Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti.

Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan kaçtı.

Engelli babaanne güçlükle yardım istedi

Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tutuklandı

Şentürk, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘Cinsel istismar’ davasına devam edildi

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran Hüseyin Can Gökçek'in, hakkında açılan 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Gökçek, raporlu olduğu gerekçesiyle katılmadı.

Duruşmada, Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk ile taraf avukatları ise hazır bulundu.

İndirimsiz ceza talebi

Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, önceki beyanını tekrarlayarak, şikayetçi oldukları sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Şentürk Ailesi'nin avukatı Zülal Toptepe de, sanığın üzerine atılı suçtan kurtulmak için 'rızası vardı' yönündeki savunmasını kabul etmediklerini belirtti.

Toptepe “15 yaşındaki kızın rızası hukuken geçerli değildir. Sanığın ‘cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da tutuklanıp, ceza almasını ve herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep ediyoruz.” dedi.