Kavga ihbarına gittiler, ceset buldular!

Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde iddiaya göre, bölgeye kavga ihbarına giden polis ekipleri yol kenarında silahla vurulmuş bir kişiyi buldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde bir adet tabanca ile nacak bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler hayatını kaybeden şahsın Serkan Oktay (30) olduğunu belirlerken, olaya karıştıkları değerlendirilen M. S., Ö. D. ve T. D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Serkan Oktay'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.