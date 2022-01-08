Kavgada, birbirlerine mangallarla saldırdılar

Dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde 2 grup arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışmada bir kişinin küfür etmesiyle kısa sürede tekme-tokatlı kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE MANGAL FIRLATTILAR

Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahsılar, daha sonra bir işletmenin önünde bulunan mangalları birbirine fırlattı.

POLİS, GÜÇLÜKLE BİTİRDİ

Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgayı çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen polisler güçlükle sonlandırıldı.