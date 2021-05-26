Kavgalı olduğu kişiyi takip edip başından vurdu!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde para nedeniyle kavgalı olduğu belirtilen Mirali G.'yi (29) takip eden Mehmet B. (38), adlı şahıs, Sanayi Caddesi'nde fırsatını yakaladıktan sonra silahına sarıldı. Mehmet B.'nin silahından çıkan kurşunlar, Mirali G.'nin başına isabet etti. Talihsiz gencin acil olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

DÖNÜŞ YAPMAK İÇİN YAVAŞLADIĞINDA YAKALADI

Feci olaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Mehmet B., yönetimindeki 16 MCZ 23 plakalı otomobille para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali G.'yi trafikte takibe aldı. Mirali G., kullandığı 16 Z 3189 plakalı hafif ticari araçla İzmir Yolu Caddesi'nde dönüş yapmak için yavaşladığında, Mehmet B. otomobiliyle yanına yaklaştı. Camı açan Mehmet G., Mirali G.'ye ateş edip, uzaklaştı.

DURUMU CİDDETİNİ KORUYOR

Mermilerden birinin başına isabet ettiği Mirali G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mirali G., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mirali G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri, Mehmet B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.