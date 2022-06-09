Kavgaya müdahale eden polis ekipleri 5 zanlıyı gözaltına aldı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.
TÜRKİYE 09.06.2022, 18:31 10.06.2022, 17:22
Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi'nde karşılaşan, önceden husumetli oldukları öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.
Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti.
Polisin müdahalesiyle tarafların dağıldığı kavgada, yaralanan bir kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı.
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