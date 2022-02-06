Kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan tesisin sundurması çöktü. Sundurmanın altındaki 8 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 06.02.2022, 16:54
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki tesisin sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.
Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
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