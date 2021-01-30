Kayak merkezlerinde son durum! Yedikuyular'da kar kalığınlığı 90 santimetreye ulaştı
Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezinde kar kalığınlığı 90 santimetreye ulaşırken, Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.
TÜRKİYE 30.01.2021, 11:23 30.01.2021, 11:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre; kar kalınlığı Hakkari'de 144, Kartalkaya'da 129, Palandöken'de 110, Yedikuyular'da 99, Uludağ'da 90, Haserek'te 80, Ovacık'ta 75, Davraz'da 72, Murat Dağı'nda 66, Ilgaz, Nemrut ve Sarıkamış'ta 56, Ergan ve Hazarbaba'da 50, Erciyes'te 45, Kartepe'de 36, Denizli'de 34, Elmadağ ve Çambaşı'nda 22, Yalnızçam ve Zigana'da 20, Mersivan'da 17, Yıldıztepe'de 16, Ladik'te 14 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.
7°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ocak 2021
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Galatasaray
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|20
|42
|4. Gaziantep FK
|21
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Malatyaspor
|21
|28
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|21
|16