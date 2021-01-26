Kayak merkezleriyle ilgili yeni genelge!
81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderildi
TÜRKİYE 26.01.2021, 14:48
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.
Konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak.
Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek.
Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun alanlar düzenlenecek.
Kayak merkezlerindeki otel ve tesislerde Kovid-19 tedbirleri, il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlilerince düzenli olarak denetlenecek.
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