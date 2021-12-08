Kayalıklardan düştü, kendi tüfeğiyle yaralandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban Kadir A., kayalıklardan düşerken ateşlenen tüfeğiyle ağır yaralandı.
TÜRKİYE 08.12.2021, 14:32
Olay, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlamak için Tepebaşı mevkiine giden 17 yaşındaki Kadir A., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Düşmesiyle ateşlenen tüfeğindeki mermi bacağına isabet etti. Yaralı genç, yakınlarını ve 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları şahsı Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalelerden sonra durumu ağırlaşan genç çoban, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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