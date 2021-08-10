Kayalıklardan suya düşen kadının ikili eli de sargılı çıktı

Gemlik'te denizde cansız beden olduğu şeklindeki ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Hızlı şekilde bölgeye gelen ekipler, meraklı bakışların arasında talihsiz kadının cansız bedenini dışarı çıkardı. Görgü tanıklarının anlatımına göre iki eli de sargılı olan kadın, kayalıklarda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düştü. Geri çıkamayan kadın, acı şekilde can verdi.

MERAKLI BAKIŞLAR ARASINDA ÇIKARILDI

Küçükkumla Mahallesi'nde sahil bölgesinde devriye görevi yapan Gemlik Belediyesi cankurtaran ekibinden Hamza Balcı ve ekibi tarafından su üzerinde yaşlı bir kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadının cenazesi meraklı bakışlar arasında sudan çıkarılarak jandarma timlerine teslim edildi.

KIRIKLARDA VE SARGI VAR

Narlı bölgesinde kayalık alandan denize düştüğü tahmin edilen ve bir elinde sargı, diğer elinde de kırıklar olduğu öne sürülen kadının 50 yaşlarında olduğu aktarıldı. Kimliği araştırılan yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.