Kayalıklardan suya düşen kadının ikili eli de sargılı çıktı
Bursa'da denizden çıkarılan yaşlı kadınla ilgili üzücü bir detay göze çarptı. Görgü tanıklarının anlatımına göre iki eli de sargılı olan kadın, kayalıklarda dengesini kaybederek denize düştü. Yeniden dışarı çıkamayan kadın, suda boğularak can verdi.
Gemlik'te denizde cansız beden olduğu şeklindeki ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Hızlı şekilde bölgeye gelen ekipler, meraklı bakışların arasında talihsiz kadının cansız bedenini dışarı çıkardı. Görgü tanıklarının anlatımına göre iki eli de sargılı olan kadın, kayalıklarda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düştü. Geri çıkamayan kadın, acı şekilde can verdi.
MERAKLI BAKIŞLAR ARASINDA ÇIKARILDI
Küçükkumla Mahallesi'nde sahil bölgesinde devriye görevi yapan Gemlik Belediyesi cankurtaran ekibinden Hamza Balcı ve ekibi tarafından su üzerinde yaşlı bir kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadının cenazesi meraklı bakışlar arasında sudan çıkarılarak jandarma timlerine teslim edildi.
KIRIKLARDA VE SARGI VAR
Narlı bölgesinde kayalık alandan denize düştüğü tahmin edilen ve bir elinde sargı, diğer elinde de kırıklar olduğu öne sürülen kadının 50 yaşlarında olduğu aktarıldı. Kimliği araştırılan yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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