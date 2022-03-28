Kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği buldu
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, iz takip köpeği tarafından 16 saat sonra bulundu.
TÜRKİYE 28.03.2022, 15:06
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde yaşayan 90 yaşındaki M.O'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Alzheimer hastası adamı bulmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaklaşık 16 saatlik çalışma sonucu "Tuş" isimli iz takip köpeği, yaşlı adamı beldeye 4 kilometre uzaklıktaki arı kovanlarının arasında uyurken buldu.
M.O. sağlık kontrolü için ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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