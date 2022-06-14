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Kayınbiraderinin arabasını levye ile parçaladı

Karısıyla boşanma aşamasında olan öfkeli koca ile beraberindeki şahıslar, eşinin ağabeyinin otomobilini levye ve sopalarla vurarak paramparça etti.

TÜRKİYE 14.06.2022, 16:37
Kayınbiraderinin arabasını levye ile parçaladı

İstanbul Maltepe'de bulunan Fındıklı Mahallesi'nde iddiaya göre, eşi Serdar H.'den şiddet gören 2 çocuk annesi S.H,. boşanma davası açarak evliliğini bitirmeye karar verdi.

DHA'nın haberine göre; S.H. taşınmaya karar verince eşi Serdar H., üç akrabasıyla birlikte evin bulunduğu binanın önüne geldi.

Serdar H. ve akrabaları, ellerindeki levyelerle S.H.'nin kardeşinin otomobilini kullanılamaz hale getirdi.

Serbest bırakıldılar

S.H.'ye ve kardeşini tehdit eden saldırganlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Ben bu adamdan 18 yıldır şiddet görüyorum"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesiyle başvuran S.H., evinin kapısına da nacak ve levyelerle saldırıp, içeri girmeye çalıştıklarını ifade etti.

S.H., "Oğlum babasına 'Annem taşınıyor' diye haber vermiş. Eşim çıldırmış halde evin önüne geldi. Erkek kardeşimin aracı dışarıdaydı, levyeler ve sopalarla erkek kardeşimin aracını kullanılmaz hale getirdiler. Ben bu adamdan 18 yıldır şiddet görüyorum, bir türlü boşanamadım. Kurtulmak istiyorum. Çocuklarıma da kızıma da şiddet uyguladı. Kızımın psikolojisini bozdu." ifadelerini kullandı.

"Can güvenliğim yok"

Eşinin akrabalarıyla birlikte evinin kapısını kırdığını ifade eden S.H., "Belki de şu an benim ölüm haberimi yapıyor olacaktınız. Ben yaşamak istiyorum, bu canilerden kurtulmak istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum, ne olur bana bir yardım eli uzatın. Durduramıyorum ben bunları. Her seferinde evimi basıyorlar, can güvenliğim yok benim şu an." dedi.

"Uzaklaştırma kararı bitince saldırıya geçiyor"

Eşi Serdar H.'nin müşterek çocuklarının eline levye vererek suç işlemeye azmettirdiğini öne süren S.H., şöyle devam etti:

"Polis ifade aldıktan sonra bırakılıyorlar. Sonra evimin önünde bıraktıkları ayakkabılarını topluyorlar. Bu nasıl bir adalet, böyle insanlar nasıl dışarıda dolaşıyor? Bir kadın cinayeti daha mı işlenmeli? Yardım istiyorum, benim gidecek hiçbir yerim yok. Ailemin yanına gitsem onlara da zarar vermekle tehdit ediyorlar. Eşimin 4 aylık uzaklaştırması vardı, bittiği günün ertesi gününde eşim saldırıya geçti tekrar. 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdım, bittikten bir gün sonra saldırıya geçiyor."

#kayınbirader #Araba #levye #Boşanma
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