Kayıp genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor. Polislerin her yerde aradığı genç kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.
TÜRKİYE 03.08.2021, 15:22 03.08.2021, 15:37
31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum’da kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı’dan yakınları bir daha haber alamadı.
KPSS'YE GİRECEKTİ
Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de genç kız, sınavın olacağı binaya gelmedi.
Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.
SAPLANTILI BİR KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILMIŞ OLABİLİR
Öte yandan iddiaya göre Çağlı’nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülürken, genç kızın arkadaşları da sosyal medyada yardım çağrısı başlattı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı ‘Pınar’a yardım edin’ diyerek paylaşımında bulundu.
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