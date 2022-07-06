Kayıp kepçe operatörünün cesedine ulaşıldı

Düzce'de meydana gelen sel afetinde çalışma gerçekleştirdiği esnada suya kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmaları devam ederken bir kişinin cesedine ulaşıldı. Melen Çayında, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta bulunan ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.