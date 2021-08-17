Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur, asansör boşluğunda yaralı bulundu!

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan Zümra Nur Şenyurt, akşam saat 19.00 sıralarında annesiyle eve döndükten sonra yaşadıkları apartmanın önünde kayboldu. Annesiyle parktan döndükten sonra apartmanın önünde aniden kaybolan Zümra Nur için ihbarda bulunuldu. Çocuğun kaybolduğunu duyan mahalleli sakinleri de çocuğu aramak için çalışmalara başladı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BAYGIN BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, Zümra Nur'un annesi Emine Şenyurt'tan bilgi aldı. Binada ve çevrede arama yapan ekipler, küçük kızı kaybolduğu apartmanın asansör boşluğunda baygın olarak buldu. Zümra Nur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğunu yaralı olarak gören anne ise gözyaşlarına boğuldu.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu" diye konuştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuğun asansör boşluğuna nasıl düştüğü ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.