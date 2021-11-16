Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe
Mersin'de ailesinin kurduğu çadırda oynarken kaybolan 3 yaşındaki Sarıkeçili yörük kızı Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Ailenin husumetlileri olduğu için küçük kızın kaçırıldığı şüphesi üzerinde duruluyor. Ekipler, şu ana kadar küçük kıza ilişkin hiçbir ize rastlamadı.
Türkiye, yörük kızı Müslüme'den gelecek iyi haberi bekliyor. Kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi'ne göçen Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.
ÇADIRIN ÖNÜNDE OYNUYORDU
Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.
HENÜZ İZİNE RASTLANMADI
Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.
EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR
Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.
KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜÇLÜ
Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.
MÜGE ANLI DA DEVREDE
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Müslüme'nin ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceği şüphesini dile getirmişti.
AİLENİN HUSEMETLİLERİ VAR
Öte yandan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, 6'ncı günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
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