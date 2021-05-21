Kaynar suyla yanan bebek, yol boyunca sağlık personeline sarıldı

Afyonkarahisar'da pazartesi günü talihsiz şekilde üzerine sıcak su dökülen Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülmesi kararlaştırıldı.

BAKANLIK'TAN AMBULANS İSTENDİ

Bebeğin sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Beril bebek, tahsis edilen helikopterle Eskişehir'e gönderildi.

Beril Server Aktaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beril bebek ile Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun fotoğrafı, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Söz konusu fotoğrafta, minik Beril'in Canko'yu sıkı sıkıya sardığı görülüyor.

İşte o fotoğraf karesi: