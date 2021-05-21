Kaynar suyla yanan bebek, yol boyunca sağlık personeline sarıldı
Afyon'da üzerine sıcak su dökülen ve ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilen 1 yaşındaki Beril bebeğin yol boyunca sağlık personeline sarıldığı anların fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
TÜRKİYE 21.05.2021, 09:01
Afyonkarahisar'da pazartesi günü talihsiz şekilde üzerine sıcak su dökülen Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülmesi kararlaştırıldı.
BAKANLIK'TAN AMBULANS İSTENDİ
Bebeğin sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Beril bebek, tahsis edilen helikopterle Eskişehir'e gönderildi.
Beril Server Aktaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Beril bebek ile Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun fotoğrafı, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Söz konusu fotoğrafta, minik Beril'in Canko'yu sıkı sıkıya sardığı görülüyor.
İşte o fotoğraf karesi:
26°
açık
Namaz Vakti 21 Mayıs 2021
|İmsak
|03:32
|Güneş
|05:11
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Chelsea
|37
|67
|4. Liverpool
|37
|66
|5. Leicester City
|37
|66
|6. West Ham
|37
|62
|7. Tottenham
|37
|59
|8. Everton
|37
|59
|9. Arsenal
|37
|58
|10. Leeds United
|37
|56
|11. Aston Villa
|37
|52
|12. Wolverhampton
|37
|45
|13. Crystal Palace
|37
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Newcastle
|37
|42
|16. Brighton
|37
|41
|17. Burnley
|37
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|37
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30
Günlük GazetelerTümü