Kayseri'de 220 öğrenci yemekten zehirlendi
Kayseri'deki bir ilkokulda Nevruz yemeği yiyen öğrencilerden 220'si zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 29.03.2022, 18:03
Merkez Melikgazi ilçesindeki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, Nevruz etkinlikleri kapsamında pilav ve ayrandan oluşan yemek sipariş edildi.
Yemeğin ardından 220 öğrencinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Öğrenciler, hastanelere kaldırıldı.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Şehmus Günaydın, Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocukların etkilendiğini söyledi.
Günaydın, öğrencilerin tahlillerinin yapıldığını ve durumu kritik öğrenci bulunmadığını belirtti.
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