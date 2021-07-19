Kayseri'de art arda depremler
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 10.32'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 10.39'da 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti
TÜRKİYE 19.07.2021, 11:00 19.07.2021, 11:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 10.39'da gerçekleşen depremin 10,21 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Aynı bölgede saat 10.32'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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