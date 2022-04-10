Kayseri'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastanede tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 10.04.2022, 09:28
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir binanın zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı sokakta, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıktığı sırada binada bulunan ve dumandan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|32
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Adana Demirspor
|31
|49
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|37
|17. Altay
|31
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|29
|43
|8. Adanaspor
|30
|41
|9. Manisa Futbol Kulübü
|30
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Gençlerbirliği
|29
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Tuzlaspor
|28
|35
|14. Menemen Belediyespor
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Southampton
|31
|36
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22