Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 21.09.2021, 12:10
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüpheli 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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