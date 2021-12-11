Kayseri'de eşi ve üvey kızını öldüren adam kendini de yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan fabrika işçisi Kaya Doğan, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BOĞAZLARINI KESTİ

Kısa sürede alevlenen tartışmada Kaya Doğan, eşini ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla boğazlarından bıçakladı.

Ardından aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkarak Erkilet Bulvarı'na gitti.

CİNAYETİNİ İHBAR ETTİ

Doğan'ın işlediği cinayeti ihbar ettiği polis ve sağlık ekipleri, olay bölgesine sevk edildi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Eve giden sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Hörmet Doğan ile ilk evliliğinden olan kızı Yasemin Nur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

MORGA KALDIRILDI

Anne ve kızının cansız bedenleri, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.