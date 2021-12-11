Kayseri'de eşi ve üvey kızını öldüren adam kendini de yaraladı
Kocasinan ilçesinde eşiyle tartışan adam, meyve bıçağı ile eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını kesti. Ardından aynı bıçakla kendini yaralayan adam polise cinayetini ihbar etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan fabrika işçisi Kaya Doğan, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
BOĞAZLARINI KESTİ
Kısa sürede alevlenen tartışmada Kaya Doğan, eşini ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla boğazlarından bıçakladı.
Ardından aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkarak Erkilet Bulvarı'na gitti.
CİNAYETİNİ İHBAR ETTİ
Doğan'ın işlediği cinayeti ihbar ettiği polis ve sağlık ekipleri, olay bölgesine sevk edildi.
ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Eve giden sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Hörmet Doğan ile ilk evliliğinden olan kızı Yasemin Nur’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
MORGA KALDIRILDI
Anne ve kızının cansız bedenleri, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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